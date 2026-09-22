From Asia to London: Session Transitions Training Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! TraderTilki Guys, in forex and gold markets there are three main sessions: The Asian session often sets the initial bias of the day.
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