«Первый пошел»: таксист учинил ДТП на многострадальном перекрестке во Владивостоке

Во Владивостоке на многострадальном перекрестке на Патрокле произошло ДТП с участием таксиста. Автомобилист налетел на островок безопасности, который ранее раскритиковали жители микрорайона, сообщает PRIMPRESS.
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