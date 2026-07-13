Стартовали съемки исторического сериала «Голицын»

Началось производство исторического сериала о судьбе князя Льва Голицына «Голицын». Картина расскажет о судьбе аристократа, чьи дерзкие эксперименты навсегда изменили отношение к русскому виноделию, доказав, что оно способно соперничать с лучшими французскими традициями.
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