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Газета «Культура»

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Стартовали съемки исторического сериала «Голицын»

Стартовали съемки исторического сериала «Голицын»

Началось производство исторического сериала о судьбе князя Льва Голицына «Голицын». Картина расскажет о судьбе аристократа, чьи дерзкие эксперименты навсегда изменили отношение к русскому виноделию, доказав, что оно способно соперничать с лучшими французскими традициями.

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