Стартовали съемки исторического сериала «Голицын»

Началось производство исторического сериала о судьбе князя Льва Голицына «Голицын». Картина расскажет о судьбе аристократа, чьи дерзкие эксперименты навсегда изменили отношение к русскому виноделию, доказав, что оно способно соперничать с лучшими французскими традициями.