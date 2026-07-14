Как США решили превратить Ормузский пролив в платную дорогу?

Несколько лет Вашингтон говорил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Под этим предлогом Дональд Трамп 4,5 месяца назад учинил кровавую расправу над руководством страны, а в дальнейшем продолжил удары по ее территории — в том числе, по гражданским объектам.
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