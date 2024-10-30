Депутат Хамзаев призвал постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ

Да, у Горби тоже с бухла начиналось. Тому "За победу в холодной войне" вручили, этот на "Героя ИГИЛ" рассчитывает.

Модест

Как раз поспели конопля и мак. И ещё прошлогодний запас амфетамина у него не распродан. Давненько я пьяных на улице не видел. Наверное вымерли все. Или на коку перешли.