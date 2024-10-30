В Госдуме выступили за постепенное ограничение часов продажи алкоголя в России. Как пишет РИА «Новости», такую идею озвучил депутат Султан Хамзаев.
Депутат Хамзаев призвал постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Под Горбачева косит. Скоро виноградники выкорчевывать будет?
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10 час.
МЕ
Михаил Е
Да, у Горби тоже с бухла начиналось. Тому "За победу в холодной войне" вручили, этот на "Героя ИГИЛ" рассчитывает.
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10 час.
Модест
Как раз поспели конопля и мак. И ещё прошлогодний запас амфетамина у него не распродан. Давненько я пьяных на улице не видел. Наверное вымерли все. Или на коку перешли.
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9 час.
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