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Царьград

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ЦИК РФ выявила, что 80% членов комиссий составляют женщины

ЦИК РФ выявила, что 80% членов комиссий составляют женщины

Людмила Маркина из ЦИК РФ уточнила, что 80% избирательных комиссий в России состоят из женщин. Она связала это с их ответственностью и готовностью сочетать общественные обязанности с семейными и профессиональными обязательствами.

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