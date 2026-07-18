Зачем ВСУ ударили по складам WB? Эксперт рассказал о последствиях

После теракта ВСУ в Электростали, где загорелись складские комплексы Wildberries, председатель Союза «Цифровой мир», экономист и политический аналитик Валерий Корнеев в интервью Царьграду разобрал мотивы украинской стороны и оценил реальные последствия для бизнеса и региона.
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