Зачем ВСУ ударили по складам WB? Эксперт рассказал о последствиях

После теракта ВСУ в Электростали, где загорелись складские комплексы Wildberries, председатель Союза «Цифровой мир», экономист и политический аналитик Валерий Корнеев в интервью Царьграду разобрал мотивы украинской стороны и оценил реальные последствия для бизнеса и региона.