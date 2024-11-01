Энергетики: жители Владимира должны за тепло и воду 200 млн рублей

В должниках за прошлые годы числятся 27778 жителей областного центра.По данным на 30 октября 2024 года 27778 жителей Владимира не полностью оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения еще за предыдущие годы, сообщила пресс-служба одной из энергокомпаний, работающих в регионе.