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Царьград

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Энергетики: жители Владимира должны за тепло и воду 200 млн рублей

Энергетики: жители Владимира должны за тепло и воду 200 млн рублей

В должниках за прошлые годы числятся 27778 жителей областного центра.По данным на 30 октября 2024 года 27778 жителей Владимира не полностью оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения еще за предыдущие годы, сообщила пресс-служба одной из энергокомпаний, работающих в регионе.

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