Демобилизация мобилизованных в 2024 году: в администрации президента ответили о сроках окончания мобилизации Елена ГалицкаяРоссийские власти утверждают, что не видят необходимости в проведении новой мобилизации.
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