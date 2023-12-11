Умер известный советский актер и режиссер

Звезды не стало на 94-м году жизни В культурной сфере произошла очередная трагедия. Несколько дней назад, 9 декабря, этот мир покинул знаменитый советский актер и режиссер, а также выдающийся театральный деятель и драматург Сергей Иванов.
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