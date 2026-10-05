В Карачаево-Черкесии ищут двух потерявшихся туристов, сообщает ГУ МЧС России по республике. Как уточняется на сайте ведомства, женщина с ребёнком проходили по туристическому маршруту к Софийским озёрам в Зеленчукском районе и сбились с тропы.