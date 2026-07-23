ВС РФ поразили инфраструктуру порта Южный в Одесской области

Объекты в порту поразили при помощи высокоточного оружия воздушного базирования. 23-07-2026 18:19 © Фото: Minami Himemiya, Wikimedia Поделиться: Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения инфраструктуре порта Южный в Одесской области.
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