Евросоюз расширил санкции против российских аэропортов: что изменится в работе

Евросоюз включил российские аэропорты в очередной пакет санкций, касающийся ограничений на поставки оборудования и услуг для инфраструктуры, что потребует корректировки отдельных логистических цепочек на стороне аэропортов.
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