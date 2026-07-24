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FiNE NEWS

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Евросоюз расширил санкции против российских аэропортов: что изменится в работе

Евросоюз включил российские аэропорты в очередной пакет санкций, касающийся ограничений на поставки оборудования и услуг для инфраструктуры, что потребует корректировки отдельных логистических цепочек на стороне аэропортов.

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