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У Алушты на берегу нашли спасателя, которого не смогли спасти

У Алушты на берегу нашли спасателя, которого не смогли спасти

Очевидцы пишут, что мужчина злоупотреблял спиртным и был смыт в море недавним сильным штормом. Труп утопленника вынесло на берег в селе Лучистое на глазах отдыхающих, которые надолго запомнят теперь это лето в Крыму.

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