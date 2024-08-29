У Алушты на берегу нашли спасателя, которого не смогли спасти

Очевидцы пишут, что мужчина злоупотреблял спиртным и был смыт в море недавним сильным штормом. Труп утопленника вынесло на берег в селе Лучистое на глазах отдыхающих, которые надолго запомнят теперь это лето в Крыму.
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