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Светлана Лобода рассказала, как ее уговаривали поддержать Россию, но она отказывалась

Светлана Лобода рассказала, как ее уговаривали поддержать Россию, но она отказывалась

Светлана Лобода. Фото: muzolenta.ruИ вот нашлась ещё одна жертва навязчивых звонков от властей России.

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Комментарии
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Александр Глущенко
Кто тебя уговаривал? Киркоров ? Или подруга и пеТакок пугачёва ? ТЬФУ на неё и на тебя.
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1 д.
Светлана Иванова
не знает как себя пропиарить
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1 д.
Ленский Игорь
Кому она нах нужна
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17 час.

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