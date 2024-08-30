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Боррель не счел разрешение ВСУ бить по России западным оружием войной с Россией

Боррель не счел разрешение ВСУ бить по России западным оружием войной с Россией

Снятие странами Евросоюза запретов на использование киевским режимом европейского оружия для ударов вглубь территории РФ не означает вступление в войну с Москвой, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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