Слова Путина о величии Китая объяснили эксперты

Новая веха в отношениях с Поднебесной Фраза президента России на ежегодной пресс-конференции о неизбежном экономическом росте Китая, который догонит Америку не в 2050-е годы, а уже в нынешнем десятилетии, конечно же никому не «резанула слух».
Новая веха в отношениях с Поднебесной Фраза президента России на ежегодной пресс-конференции о неизбежном экономическом росте Китая, который догонит Америку не в 2050-е годы, а уже в нынешнем десятилетии, конечно же никому не «резанула слух».
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