Руководство ГУ МВД России по Самарской области и представители Общественного совета при региональном главке приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»

В Самаре сотрудники полиции под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора полиции Александра Афанасьева и представители Общественного совета при региональном главке Елена Ефремова и Владислав Баландин в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» провели для студентов учебных заведений познавательную встречу.