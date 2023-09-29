Политик Рогов: Украинское контрнаступление породило феномен, солдаты ВСУ сдаются в плен группами

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что на Ореховском направлении идет активная сдача в плен украинских боевиков.
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