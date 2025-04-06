BC: ФБР и АНБ предупредили об использовании хакерами техники Fast Flux

Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство национальной безопасности (АНБ) США и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) совместно с международными партнерами по кибербезопасности выпустили предупреждение для организаций и DNS-провайдеров о растущей угрозе, связанной с использованием хакерами техники Fast Flux (Быстрый поток).