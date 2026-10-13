Более 250 будущих агрономов Алтая поучаствуют в проекте "Зеленая мастерская. Сосновый бор"

Для молодых людей проведут мастер-классы и интерактивные занятия Занятия с участниками проекта / Фото: санаторий "Сосновый бор" В Алтайском крае реализуют грантовый образовательный проект "Зеленая мастерская.
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