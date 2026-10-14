Финны вновь заметили у себя «русских диверсантов»

Финская оборонная промышленность находится под угрозой «русских диверсий», сообщила местная Служба безопасности и разведки – Supo – телеканалу MTV News – их обоих цитирует популярная газета Ilta-Sanomat.
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