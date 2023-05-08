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В центре Астрахани открылась традиционная фотовыставка в честь Великой Победы, которая на этот раз посвящена воинам СВО

В центре Астрахани открылась традиционная фотовыставка в честь Великой Победы, которая на этот раз посвящена воинам СВО

Экспозиция организовывается администрацией города уже на протяжении девяти лет. В Братском саду Астрахани открылась фотовыставка под открытым небом «Подвига предков достойны», приуроченная к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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