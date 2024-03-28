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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Что говорят о мобилизации в РФ: фейки и правда

Что говорят о мобилизации в РФ: фейки и правда

В начале месяца в Сети появился фейковый приказ о начале второй волны мобилизации. В документе, якобы подписанном министром обороны России Сергеем Шойгу, говорилось, что новый призыв резервистов начнется после президентских выборов – 25 марта.

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