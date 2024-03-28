Что говорят о мобилизации в РФ: фейки и правда

В начале месяца в Сети появился фейковый приказ о начале второй волны мобилизации. В документе, якобы подписанном министром обороны России Сергеем Шойгу, говорилось, что новый призыв резервистов начнется после президентских выборов – 25 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии