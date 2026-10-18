Вечером 18 октября и в ночь на 19 октября в Анапе и Темрюкском районе порывы юго-западного ветра достигнут 20–25 м/с, а в Сочи и «Сириусе» пройдут сильные дожди, ливни и грозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собчак похвастала...
- А Большая война, со...
- Большая война, со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым