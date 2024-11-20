Депутаты Петербурга проголосовали за закон о капремонте многоквартирных домов

Предлагается исключить информацию о годе последнего капитального ремонта помещений В Заксе в первом чтении одобрили изменения в законопроекты «О жилищной политике Петербурга» и «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах».
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