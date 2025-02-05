В Рязанской области экс-работники «Почты России» обвиняются в присвоении 2 миллионов

На скамье подсудимых — бывший начальник одного из почтовых отделений и его заместитель.В Рязанской области двух бывших работников «Почты России» будут судить за присвоение 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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