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В Рязанской области экс-работники «Почты России» обвиняются в присвоении 2 миллионов

В Рязанской области экс-работники «Почты России» обвиняются в присвоении 2 миллионов

На скамье подсудимых — бывший начальник одного из почтовых отделений и его заместитель.В Рязанской области двух бывших работников «Почты России» будут судить за присвоение 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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