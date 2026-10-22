Разнообразный рацион, включающий овощи, бобовые, цельнозерновые крупы, рыбу и орехи, необходим для долгих лет жизни, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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