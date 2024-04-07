«Региональным банкам нужен особый статус»

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин — о том, как повысить роль средних региональных банков и стимулировать их развитиеПРЕСС-СЛУЖБА АРБ Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакинчитайте на monocle.