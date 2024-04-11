Как депутаты АКЗС оценивают законопроект о запрете вейпов и к чему это может привести

Популярность вейпов у молодежи стремительно растет, что наносит удар по их здоровью. Однако полный запрет электронных сигарет может только усугубить ситуацию Законопроект о запрете на продажу вейпов и жидкостей к ним разработали депутаты Госдумы.
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