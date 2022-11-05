В ДНР заявили о нежелании НАТО вкладываться в военную авиацию ВСУ

Депутат парламента ДНР Баевский: НАТО не будет вкладываться в развитие военной авиации ВСУ Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента Депутат парламента ДНР Баевский: НАТО не будет вкладываться в развитие военной авиации ВСУ Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал об отсутствии у НАТО желания делать вложения в развитие военной авиации у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для замещения уничтоженной техники.