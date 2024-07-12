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Губернатор Авдеев пообещал встретиться с дольщиками ЖК «Дуброва Парк-2»

Губернатор Авдеев пообещал встретиться с дольщиками ЖК «Дуброва Парк-2»

Такое заявление глава региона сделал после признания застройщика банкротом.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал новость о банкротстве застройщика ЖК «Дуброва Парк-2».

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