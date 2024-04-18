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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Торт за 5 минут без выпечки и желатина: духовку не включаем, а просто собираем по слоям

Настоящие кондитерские торты обычно требовательны к опыту кулинара, готовить их долго и хлопотно. Наш рецепт сливочного чизкейка с белым шоколадом делается намного проще: духовку включать вообще не придется, весь торт просто собирается по слоям и содержит только натуральные ингредиенты.

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