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Юрий НИКИФОРОВ: Видно, что команда под нагрузками. Но важно, что не проиграли

Юрий НИКИФОРОВ: Видно, что команда под нагрузками. Но важно, что не проиграли

Комментарий по горячим следам Чемпион Европы и мира среди юниоров, экс-защитник сборной России ответил на вопросы корреспондента нашей газеты о контрольном матче команды Станислава Черчесова с поляками и дальнейшей подготовке к чемпионату Европы.

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