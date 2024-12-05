Глава МИД КНР призвал к выведению всеобъемлющего стратегического партнерства с Чили на новую высоту

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в среду провел переговоры с министром иностранных дел Чили Альберто ван Клавереном, в ходе которых призвал обе стороны вывести отношения всеобъемлющего стратегического партнерства на новую высоту.