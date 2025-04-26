Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта Manus, как сообщается, получил финансирование от Benchmark

Китайский стартап Manus AI, работающий над созданием инструментов, связанных с агентами искусственного интеллекта, получил 75 миллионов долларов в рамках раунда финансирования под руководством Benchmark с оценкой примерно в 500 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
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