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Путин отчитал главу Минсельхоза Патрушева из-за цен на курицу

Путин отчитал главу Минсельхоза Патрушева из-за цен на курицу

В рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев доложили о запуске селекционного центра по выведению кур в Подмосковье.

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