Эксперты спрогнозировали четырехкратный рост рынка посуточной аренды

К 2030 году объем рынка краткосрочной аренды жилья в России превысит 1,2 трлн рублей. Четырехкратный рост показателей обеспечат ввод в эксплуатацию новых домов, рост арендных ставок и другие факторы, поясняют эксперты К 2030 году рынок посуточной аренды жилья вырастет почти вчетверо — с 333 млрд руб.