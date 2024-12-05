Эксперты спрогнозировали четырехкратный рост рынка посуточной аренды

К 2030 году объем рынка краткосрочной аренды жилья в России превысит 1,2 трлн рублей. Четырехкратный рост показателей обеспечат ввод в эксплуатацию новых домов, рост арендных ставок и другие факторы, поясняют эксперты К 2030 году рынок посуточной аренды жилья вырастет почти вчетверо — с 333 млрд руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)