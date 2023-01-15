Сроки и правила охоты в охотничьих угодьях Ленинградской области. Ленинградская область. Сроки охоты

Виды разрешенной охоты на территории Ленинградской области В охотничьих угодьях Ленинградской области, являющихся местами обитания охотничьих ресурсов, на которых допускается проведение охоты, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, разрешаются следующие виды охоты: 1) любительская и спортивная охота в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях; 2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 3) […] Сроки и правила охоты в охотничьих угодьях Ленинградской области.