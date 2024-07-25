В Смоленске прокомментировали ситуацию с фантомной стройкой на улице Нормандия-Неман

"Не дай Бог, будет 15 этажей!" Ранее жители Смоленска обратили внимание на то, что на стройплощадке отсутствует паспорт Власти Смоленска прокомментировали ситуацию с «безымянной стройкой» на участке между улицами Нахимова и Нормандия-Неман.