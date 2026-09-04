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ИА Реалист

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Южная Корея готовит войска для Ормузского пролива

Южная Корея готовит войска для Ормузского пролива

СЕУЛ (ИА Реалист). Южная Корея начала конкретную подготовку к отправке военных сил в Ормузский пролив, несмотря на продолжающийся конфликт между США и Ираном.

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