Театр «Ромэн» открыл 95-й сезон спектаклем «Мы — цыгане»

Московский театр «Ромэн» 5 сентября открыл 95-й сезон постановкой «Мы — цыгане». Спектакль, созданный Николаем Сличенко, включает цыганские песни и танцы.
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