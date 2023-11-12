Русская весна
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Русская весна

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  • Tatiana Tykhonova
    Не русским, а РОССИЯНАМ! Которые родились и живут в РоссииЖильё за третьего...
  • cto talykova
    Так это уже было. Не менее 10 лет нужно было прожить в Москве, чтобы получить квартиру . Хоть у тебя 10 детей было. А...Жильё за третьего...
  • людмила пригарина
    Согласна на все сто.Жильё за третьего...

Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа

Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа

Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа. Работу ведут МЧС и российские дипломаты.  Всех граждан РФ, пересекших сегодня границу, направят в Каир, где находится оперативный штаб МЧС.

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