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Путин получил приглашение на инаугурацию президента Венесуэлы Мадуро

Москве поступило приглашение посетить церемонию инаугурации венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Мероприятие пройдет 10 января следующего года, заявил "Известиям" директор Латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин.

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