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Джейсон Тейтум набрал 35 очков и 7 передач, «Бостон» крупно обыграл «Нью-Йорк»

Джейсон Тейтум набрал 35 очков и 7 передач, «Бостон» крупно обыграл «Нью-Йорк»

«Бостон» в понедельник крупно обыграл «Нью-Йорк» на домашней площадке – 114:98. Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум записал на свой счет 35 очков, 6 подборов и 7 передач.

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