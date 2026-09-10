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Царьград

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В Перми приставы закрыли 4 кафе за антисанитарию

В Перми приставы закрыли 4 кафе за антисанитарию

В Перми судебные приставы опечатали четыре заведения общественного питания. Работа точек приостановлена на срок от 30 до 60 суток из-за грубых нарушений санитарных норм.

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