В Перми приставы закрыли 4 кафе за антисанитарию

В Перми судебные приставы опечатали четыре заведения общественного питания. Работа точек приостановлена на срок от 30 до 60 суток из-за грубых нарушений санитарных норм.
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