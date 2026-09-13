Куда пропал Шойгу, и почему молчит Медведев? «Режим тишины» объяснил политтехнолог Маркелов. Как отметил политолог, сейчас идёт тщательный контроль информационного пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Как у Высоцкого "....А после из прорабов до министра дорастёшь!" Видимо и прорабами то, были так себе!