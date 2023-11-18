МВД РФ объявило в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко

Экономист не живет в России. Ранее депутат Пискарев попросил Генпрокуратуру проверить деятельность Алексашенко на предмет госизмены за участие в рабочей группе, которая занимается разработкой санкций против РФ.
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