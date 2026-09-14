Три датчика по 200 Мп, камера Lumo, Hasselblad и 8K Log: фотофлагман Oppo Find X10 Pro Max показали до выхода

Топовый флагман Find X10 получит дизайн в стиле Hasselblad Oppo показала Find X10 Pro Max — топовую модель новой серии Find X10, запуск которой намечен на 22 сентября.
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