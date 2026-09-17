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Трамп сможет ввести пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть

Трамп сможет ввести пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана, пишет Reuters, Он предусматривает усиление экономического давления на Москву и дает президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия для введения пошлин против стран, покупающих российскую нефть и газ.

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